Tennis | Carlos Alcaraz tra i migliori di sempre nelle prime 200 partite sul circuito ATP in Era Open

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Non è un record, nel senso che non èil primatista in questo senso, ma il murciano fa parlare di sé per quel che riguarda i numeri che continua ad assommare nel tempo. In particolare, stavolta si parla delle200da lui disputate sulATP in relazione ad altri grandi del, infatti, di questi primi 200 confronti ne ha portati a casa 157. Un record, questo, che lo pone al terzo posto assoluto in Era, e dunque dal 1968 in poi. E gli unici due che si trovano davanti a lui, John McEnroe e Rafael Nadal, non solo assommano 158 successi, ma hanno poi avuto le note carriere rilevanti. Dietro l’attuale numero 2 del mondo Mats Wilander, e lo svedese, negli Anni ’80, è stato tra i re della terra ...