Tennis | Australian Open Sabalenka e Gauff agli ottavi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La bielorussa lascia a zero la Tsurenko MELBOURNE (AUSTRALIA) - Arynanon lascia scampo a Lesia Tsurenko e guadagna glidegliin appena 52 minuti. Prova di forza della bielorussa campionessa in carica e seconda favorita del seeding, che spazza via con un doppio 6-0 l

Non ha superato il secondo turno del torneo Australian o, ma semplicemente arrivandoci, Sunit Nagal ha guadagnato quanto non era riuscito a fare in ... (vanityfair)

Il greco lascia solo 7 giochi a Van Assche MELBOURNE (AUSTRALIA) - Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz raggiungono gli ottavi degliOpen. Il greco, testa di serie numero 7, tre semifinali e la finale della passata edizione sul cemento del Melbourne Park, regola 6 - 3 6 - 0 6 - 4 il francese Luca Van Assche in poco più ...La bielorussa lascia a zero la Tsurenko MELBOURNE (AUSTRALIA) - Aryna Sabalenka non lascia scampo a Lesia Tsurenko e guadagna gli ottavi degliOpen in appena 52 minuti. Prova di forza della bielorussa campionessa in carica e seconda favorita del seeding, che spazza via con un doppio 6 - 0 la 34enne di Volodymyrets. In grande forma ...La bielorussa lascia a zero la Tsurenko MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka non lascia scampo a Lesia Tsurenko e guadagna gli ...Il greco lascia solo 7 giochi a Van Assche MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz raggiungono gli ottavi ...