Tenerife Challenger 1 | Fognini non ce la fa | ai quarti passa il kazako Yevseyev

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nulla da fare per Fabio, sconfitto al secondo turno del1 dal qualificatoDenis(6-3 1-6 6-3). Al termine di una giornata atipica sui campi dell’Abama Tennis Academy, la protagonista di giovedì 18 gennaio è stata la pioggia. Tutti gli atleti sono stati fermi ai box fino al primo pomeriggio; alla ripresa del gioco, Samuel Vincent Ruggeri ha battuto Guy Den Ouden per 6-0 6-7(5) 6-2 guadagnando l’accesso aidi finale dell’ATP100, primo di tre tornei organizzati da MEF Tennis Events sull’isola canaria (altri due75 sono in programma dal 18 febbraio al 3 marzo). Il polpaccio frena, aici va– Una prestazione ...

Il caldo è comunque di casa anche a, dove in questi giorni Fognini è impegnato nel torneo, l'appuntamento col quale ha aperto ufficialmente la sua 23esima stagione nel circuito ...Il trentaseienne di Arma di Taggia riparte dalle accoglienti isole Canarie nel1 , torneo organizzato dagli italiani di MEF Tennis Events. Due giorni fa l'esordio stagionale ...Dopo il forfait obbligato in Australia, il 2024 di Fognini è cominciato a Tenerife, da testa di serie numero 1. A quasi 37 anni il ritiro non è un'opzione.A 36 anni ha superato il primo turno a Tenerife: "Ho chiesto delle wild card per alcuni tornei ATP, spero che me le diano" ...