Tecnologia dispositivi | cosa aspettarsi nel 2024

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Laè un universo in continua espansione e cambiamento. I giganti tech americani (e non solo) continuano a monopolizzare il mercato, anche per il. Apple, Microsoft, Google e Tesla sono tra le compagnie che hanno molte novità per questo nuovo anno. Tra le opportunità dell’intelligenza artificiale (IA) e i nuoviper lavorare e per divertirsi, gli amanti dellahanno molte news ad aspettarli. A febbraio, i primi visori di realtà mista firmati Apple saranno disponibili nei negozi degli Stati Uniti. Per 3500 dollari, gli acquirenti potranno portare a casa custodia, adattatori per il volto, caricatore e batteria. Per altri 149 dollari, sarà possibile avere un paio di lenti con prescrizione medica per gli acquirenti che usano gli occhiali da vista. Questi visori di Apple usano un misto di ...