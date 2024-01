Tecnofobia Così Meloni sta perdendo la fabbrica Intel e i suoi 5mila posti di lavoro

La parola fine non è ancora stata scritta, ma è senza dubbio calato un silenzio quasi tombale sul progetto di un maxi investimento del colosso americano dei chip Intel in Italia. L'idea era nata nel ...La parola fine non è ancora stata scritta, ma è senza dubbio calato un silenzio quasi tombale sul progetto di un maxi investimento del colosso americano dei chip Intel in Italia. L'idea era nata nel ...