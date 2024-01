Tè bollente addosso a una bambina di soli 9 mesi | il terribile incidente | la piccola è gravissima

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un drammaticoin casa, con conseguenze terribili: unadi 9è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Parma a causa delle ustioni provocate da una caraffa di tè. Tutto è accaduto in un’abitazione di Fiorenzuola D’Arda, in provincia di Piacenza. Il contenitore con il tè appena preparato, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe caduto accidentalmente dal tavolo e la bevanda calda si è riversata sulla bimba. In quel momento, nell’abitazione, erano presenti i genitori e i due fratelli, tutti di origini marocchine.I parenti hanno subito allertato il 118, con i soccorritori arrivato sul posto con l’autoinfermieristica di Fiorenzuola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val D’Arda. Nel frattempo, la Centrale Operativa 118 ...