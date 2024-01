Taveri | «Lazio in forma ma l’Inter ha un valore aggiunto dalla sua!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Chi la spunterà fra Inter ein Supercoppa Italiana? Per Minoè difficile da dire. Ecco l’opinione sulle due squadre dell’opinionista di Mediaset. INTERPRETAZIONE DIFFICILE – Minoindividua i punti di forza di Inter e, che fra pochissimo scenderanno in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana: «Simone Inzaghi è sereno e tranquillo con la suazione titolare, quella base. È la squadra più indel campionato, insieme forse allae alla Juventus. Stasera non è facile tirar fuori un pronostico per stasera. Laha trovato un centrocampo robusto che ne può contrastare uno altrettanto robusto come quello nerazzurro. È una partita molto difficile da interpretare e poi sono squadre che si conoscono molto bene ...