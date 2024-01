Tasse scolastiche ed esoneri | quali sono e come scaricare i modelli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L'articolo sintetizza modalità di pagamento e tipologie delle. Fa il punto suida compilare, sulla normativa e sulla prassi consolidata. Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle: tassa di iscrizione € 6,04; tassa di frequenza € 15,13; tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09; tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13. L'articolo .

Dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024 le famiglie potranno iscrivere i propri figli a scuola per l'anno ... (orizzontescuola)

Riduzione: Riduzioni variabili a livello regionale per rette, mense e altri servizi educativi, con limiti ISEE differenziati. Supporto Formazione e Lavoro: Indennità di ...Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) ha comunicato che questa misura è destinata alle istituzionied educative statali , inclusi gli istituti di istruzione ...Riduzione Tasse Scolastiche: La richiesta va presentata presso l'istituzione scolastica o l'ente regionale competente, con la documentazione ISEE. Bonus Libri: La richiesta va presentata presso il ...Arriva il nuovo bonus da 150 euro sul costo delle gite scolastiche: ecco come funziona e quali sono i requisiti per riceverlo.