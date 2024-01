TALI E QUALI | PIERACCIONI QUELLO VERO OSPITE D’ONORE DELL’AMICO CARLO CONTI

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Leonardosaràd’eccezione della nuova puntata di “” in onda sabato 20 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Il varietà condotto da, che dà la possibilità ad artisti “non professionisti” di vestire i panni di cantanti entrati nella storia della musica iana ed internazionale, trasforma ogni settimana i concorrenti nei personaggi che interpretano. Lo spettacolo pensato dopo il successo di “Tale e Quale Show” dove si esibivano personaggi dello spettacolo, farà calcare il palcoscenico a persone comuni e come i “Big” che li hanno preceduti, si presenteranno davanti alla stessa giuria composta Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Leonardo Fiaschi nei panni di Morgan. Affronteranno anche lo stesso meccanismo di voto. ...

Il CES 2024 apre, come sempre, gli appuntamenti di inizio anno ed è l'occasione migliore per fare un veloce bilancio sull'anno passato ma ... (dday)

Il CES 2024 apre, come sempre, gli appuntamenti di inizio anno ed è l'occasione migliore per fare un veloce bilancio sull'anno passato ma ... (dday)

... sono state rilevate violazionil'occupazione non autorizzata di suolo pubblico e la mancanza di documentazione adeguata per gli impianti acustici. Dopo aver riscontratoirregolarità, sono ...... per inon è necessaria la ricetta " e a questa categoria si aggiunge, a seguito di una ...particolari e diverse da quelle della pubblicità compiuta presso il pubblico dei consumatori di...Leonardo Pieraccioni sarà ospite d’eccezione della nuova puntata di “Tali e Quali” in onda sabato 20 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Il varietà condotto da Carlo ...I Giorni della Merla sono il 29, 30 e 31 gennaio e secondo la tradizione sono i più freddi dell'anno. Non sempre è così e quando tale credenza non diventa realtà potrebbe avvenire qualcosa di insolito ...