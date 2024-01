“Tale of the Unexpected” | lo show rilassato di Yohji Yamamoto a Parigi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ha presentato la sua collezione maschile Autunno/Inverno 2024 alla Settimana della Moda di, con un invito a non accelerare la vita. “of the“, sulle note di “Creep” dei Radiohead, “Levitating” di Dua Lipa e “The Little Drummer Boy”, cantate come cover in versione slow, ha dilatato il tempo in un settore che si concentra sulla velocità, sui giovani, sulla ricerca incessante di novità. La sfilata nel dettaglio I modelli hanno sfilato in una atmosfera morbida e tranquilla. Mentre molti stilisti, infatti, usano la musica per enfatizzare le loro collezioni,ha voluto che gli abiti si distinguessero e che la musica fosse solo la colonna sonora. «La calma è importante. Non voglio sorprendere le persone con il suono. Voglio sorprenderle con i miei ...