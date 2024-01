Tajani sicuro | “C’è il neo berlusconismo e Forza Italia non fa che crescere”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il vicepremier e Ministro degli Esteri è alle prese con i problemi di livello internazionale, ma non dimentica gli affari interni e le elezioni europeerilancia. Almeno questo è il desiderio e la voglia, ma soprattutto la spinta che vuole dare da qui alle prossime elezioni europee. Parla con il Giornale edizione Piemonte e Liguria, e cerca di far capire quanto sta in realtà crescendo il partito anche e soprattutto in vista dell’appuntamento elettorale sia per le Regionali che per le europee. “Stiamo crescendo e non è vero che siamo morti o finiti anziè più viva che mai…”, avvisaa qualche giorno dal Congresso cittadino e provinciale diTorinodove interverranno, oltre a lui, anche i ministri Pichetto ...

