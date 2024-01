Tajani “Pronti a inviare italiani in missione Onu a Gaza”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Lain Libano è unaalle dipendenze delle Nazioni Unite, non è unaitaliana. Noi abbiamo sempre detto che a, qualora si dovesse decidere, finita la guerra, di dar vita a una fase di transizione, con una guida di un paese arabo di unaanche militare di pace per evitare che ricominci il conflitto, noi siamoadi nostri militari con le Nazioni Unite anche nella striscia di, siamoa fare la nostra parte di portatori di pace”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, ospite di Radio24.“Due popoli due stati, uno stato palestinese che sia riconosciuto da tutti ma che allo stesso tempo riconosca Israele è la linea ...

(Adnkronos) – "L' Italia continua a essere in prima fila per gli aiuti alla popolazione civile" della Striscia di Gaza . "Siamo pronti a inviare un ... (forzearmatenews)

