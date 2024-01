Tajani | Pronti a inviare italiani in missione Onu a Gaza

(Di venerdì 19 gennaio 2024) "Gli oltre 1.000 militariin Libano sono là per unadell'Onu. Qualora servisse a, in una fase di transizione, unadi pace, noi siamoi nostri militari con l'Onu come portatori di pace. Non c'è nessuna richiesta americana di allargare lalibanese al riguardo". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio

ROMA (ITALPRESS) – “La missione in Libano è una missione alle dipendenze delle Nazioni Unite, non è una missione italiana. Noi abbiamo sempre detto ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – “La missione in Libano è una missione alle dipendenze delle Nazioni Unite, non è una missione italiana. Noi abbiamo sempre detto ... (iltempo)

"Gli oltre 1.000 militari italiani in Libano sono là per una missione dell'Onu. Qualora servisse a Gaza, in una fase di transizione, una missione di pace, noi siamoa inviare i nostri militari con l'Onu come portatori di pace.... siamoa fare la nostra parte di portatori di pace" . Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, ospite di Radio24. E su Hamas, il ministro ha sottolineato: "Non può ...Le ipotesi sul dopoguerra. “Noi come Italia stiamo aiutando la popolazione civile” ha aggiunto il ministro degli Esteri, sottolineando il fatto che “tutte le mediazioni sono possibili” ...Il movimento filo-iraniano che governa lo Yemen ha annunciato di aver lanciato missili navali contro la Chem Ranger nel Golfo di Aden. Gli Stati Uniti hanno risposto colpendo alcuni siti dei ribelli H ...