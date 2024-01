Tabellone calciomercato invernale 2024 | i trasferimenti in entrata e in uscita in Serie A

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il riepilogo delle operazioni ufficiali delin Italia:Per laA inizia ufficialmente ildi riparazione, in cui le 20 società del massimo campionato possono rimediare agli errori della finestra diestiva o rinforzare ulteriormente i propri organici.: le operazioni ine insaranno consentite da martedì 2 gennaioalle ore 20 di mercoledì 31 gennaio, orario in cui è stata fissata la deadline.A LIVE: TUTTE LE NEWS ...

Assolto il dovere da primatista, la squadra di Inzaghi è volata a Riyad dove la Lazio attenderà in semi - finale i nerazzurri, con Napoli e Fiorentina a completare ildella prima e ...Nomi caldi2024 Juventus, Inter, Milan, Napoli Squadra Trattative in corso Juventus Kean (60%), ... Terracciano (ufficiale), Buongiorno (40%) Altri Bonucci (ufficiale) LE DATE --...A Riad si affrontano Inter e Lazio per la semifinale di Supercoppa italiana, che quest'anno ha inaugurato il nuovo format. Le quattro qualificate alle fasi finali si affrontano a Riad ...Quinta operazione in entrata dell'Ascoli nella sessione invernale di calciomercato. Dal Milan arriva in prestito secco fino al termine del campionato il 25enne portiere colombiano Devis Vasquez, che ...