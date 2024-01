Swatch sfida gli elementi con la collezione «Power of Nature»

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sempre più attento a quelle estetiche che hanno trovato popolarità sui social, la moda fa appello a tutti quei -core che sembrano capaci di riassumere stili di vita, come accadeva con i Paninari negli anni Ottanta. Ad affascinare e ispirare i maggiori brand - come raccontato anche durante la 105esima edizione diPitti Immagine Uomo - è il “gorpcore”, tendenza che prende il suo nome dall’acronimo di «Good Ol’Raisins and Peanuts» riferendosi al più classico dei mix energetici usati durante le escursioni. Richiami alla natura - e ai suoi mutamenti - vestiti tecnici e accessori inediti sono alla base di questa nuova estetica che trova espressione anche nell’ultimafirmata, da oggi disponibile nei negozi e online. «of» cattura la potenza della natura, attraverso modelli ispirati ai grandi spazi ...