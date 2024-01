Supercoppa | tifosi del Napoli infuriati con La Penna | “Rigore inventato come a Pechino”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nonostante la vittoria in, idelcriticano l’arbitro Laper ilconcesso alla Fiorentina. La vittoria per 3-0 contro la Fiorentina e la qualificazione alla finale diItaliana non sono bastate a placare le polemiche deidelsulla direzione arbitrale di Federico Lanella semifinale di Riyadh. Nonostante il dominio degli azzurri, trascinati dai gol di Simeone e dalla doppietta di Zerbin alcunidelhanno scritto alla nostra redazione puntando il dito contro l’arbitro La. “se quanto accaduto acon laconsegnata alla Juventus nel ...