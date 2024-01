Supercoppa Napoli Fiorentina | è flop sugli spalti I dati

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Iriguardante gli spettatori didi: assai deludenti e non senza qualche polemica Una delle polemiche sicuramente non passate inosservate durante la disputa didiè quello del pubblico: tanto lontano dalla tradizioni del trofeo quanto poco presente. Infatti, come riportato da Tuttomercatoweb, si sono registrati solo 9.762 spettatori: dato che non arriva neanche alla metà della capienza dell’impianto arabo.