Supercoppa | l’Inter schianta la Lazio e si guadagna la finale col Napoli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) A Riad l'Inter risponde al 3-0 delcon la Fiorentina battendo con lo stesso punteggio unamai in partita. L'undici di Sarri rischia il tracollo, venendo dominato in lungo e in largo dai nerazzurri

Serata speciale per l’Inter di Inzaghi! I nerazzurri raggiungono il Napoli in finale di Supercoppa Italiana grazie al successo di questa sera contro ... (calcioweb.eu)

raggiunge il Napoli nella finale dellaitaliana. A Riad i nerazzurri hanno battuto la Lazio 3 - 0 (1 - 0) dominando la seconda semifinale giocata in Arabia e lunedì prossimo ...I nerazzurri dominano e si impongono con i gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesibatte la Lazio per 3 - 0 a Riad nella semifinale dellaitaliana, oggi 19 gennaio, e si qualifica per la finale in programma lunedì 22 gennaio contro il Napoli, che ieri ha superato ...