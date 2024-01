Supercoppa Italiana | stadio Riad quasi tutto pieno per Inter-Lazio dopo il flop di Napoli-Fiorentina

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lodi, Al-Awwal Park Stadium, è decisamente riempito perrispetto alclamoroso di ieri per. Non c’è il soldout e probabilmente almeno il 20% dei posti è vuoto, ma il colpo d’occhio c’è e non ci sono le curve completamente vuote come visto ieri nella prima semifinale dellain Arabia Saudita. La maggior parte dei tifosi arabi presenti è di fede nerazzurra, ma ci sono anche diversi supporter biancocelesti. SportFace.

Questo è l'anno zero per il nuovo formato della Supercoppa italiana : quattro squadre, semifinali e Finale . La prima squadra arrivata... (calciomercato)

Stasera su Canale 5 si gioca la seconda semifinale di Supercoppa Italiana : ecco come seguirla e le probabili formazioni . Stasera su Canale 5 va in ... (movieplayer)

Inter Lazio, match valevole per la2023/2024: cronaca, tabellino e diretta live della partita di stasera La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter Lazio: valevole per la2023/2024 ...Lo ha detto l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sport Mediaset prima della sfida con la Lazio inin replica alle parole del tecnico della Juve sulla lotta scudetto. "...Seconda serata di Supercoppa Italiana in quel di Riad. Dopo Napoli - Fiorentina di ieri sera, all'Al-Awwal Stadium sta andando in scena l'altra semifinale, quella tra Inter e Lazio, ...Queste le sue parole sulla sfida e sulla Supercoppa Italiana: "Io non sono abituato a fare previsioni, soprattutto prima delle partite. Ci sono tanti fattori imponderabili. La squadra è un po' ...