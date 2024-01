Supercoppa Italiana | l’Inter travolge la Lazio e vola in finale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Serata speciale perdi Inzaghi! I nerazzurri raggiungono il Napoli indigrazie al successo di questa sera contro lanella seconda semidi Riad.ha sbloccato il match al 17? con Thuram, con lache ha faticato pera durata del match. Al ritorno in campo dalvallo, i nerazzurri hanno raddoppiato con Calhanoglu, che ha segnato dal dischetto al 49?. A chiudere i giochi ci ha pensato poi Frattesi, col gol del 3-0 all’87’. Nonostante i tanti cambi, Sarri non è riuscito ad avere una reazione in campo dai suoi giocatori. Solo sulImmobile ha segnato un gol, annullato però per un contatto di mano.vince 3-0 ...

All'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidano Inter e Lazio: in palio la finale della. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la Fiorentina.