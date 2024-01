Supercoppa italiana | Italiano boccia la squadra | Mazzarri esalta Zerbin

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Bella vittoria del Napoli nella prima semifinale dicontro la Fiorentina: la gara si è conclusa sul risultato di 3-0 con i gol di Simeone e la doppietta di. “ha della doti incredibili purtroppo ora c’è l’esterofilia e non si guarda in casa. Ha talento ma deve solo migliorare un po’ davanti alla porta. E’ un ragazzo giovane che si trova a giocare in una grande. Se continua così avrà un grande futuro. Giovanni Simeone è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere”. Sono le dichiarazioni di Walter. “Ho visto la partita della Fiorentina al San Paolo e ho pensato cheavrebbe fatto le stesse cose stasera. Per questo ho pensato di dare più protezione: era l’unico modo per affrontare questa Fiorentina”, ha ...

E' Alessio Zerbin l'assoluto protagonista della prima semifinale di. Con la doppietta rifilata alla Fiorentina nei minuti finali, il giovane trequartista è l'MVP della partita nonostante l'ingresso in campo all'82'. Molto bene Juan Jesus in difesa, incolore ...Il Napoli è la prima finalista della. Mazzarri sceicco d'Arabia: cambia pelle agli azzurri, passa alla difesa a tre e rifila un tris alla Fiorentina nella prima semifinale a Riyad. Da mille e una notte. Gongola, ...Alla luce del risultato odierno, il Napoli disputerà la sua quinta finale in Supercoppa Italiana (la seconda con Mazzari in panchina, dopo il 2012) e per la prima volta affronterà un’avversaria ...Si ferma in semifinale la corsa della Fiorentina in Supercoppa Italiana. A Riad la spunta il Napoli, che vince 3-0 e si ritaglia un posto in finale: decidono Simeone e Zerbin, autore della doppietta ...