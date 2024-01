Supercoppa Italiana | il Napoli a caccia del titolo scacciacrisi | scende la vittoria del torneo dopo il tris alla Fiorentina

Ipse dixit: " Come Serie A siamo soddisfatti di giocare la quarta edizione dellain Arabia Saudita. Siamo arrivati qui per primi e la formula è nuova, guardiamo con grande ...Nelle prossime ore è previsto un volo che lo porterà in Arabia Saudita dove si unirà ai compagni in vista della finale diche si disputerà lunedì sera contro la vincente tra Inter ...Fresco di vittoria in semifinale di Supercoppa italiana, il Napoli sorride e aspetta. Non soltanto la propria avversaria ...Il Napoli batte la Fiorentina nella semifinale della Supercoppa Italiana grazie a una prestazione fatta di difesa e contropiede, in un assetto tattico che a queste latitudini non si vedeva proprio dai ...