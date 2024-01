Supercoppa | Inter in finale contro il Napoli | Lazio battuta 3-0 con Thuram | Calhanoglu e Frattesi

Serata speciale per l’Inter di Inzaghi! I nerazzurri raggiungono il Napoli in finale di Supercoppa Italiana grazie al successo di questa sera contro ... ()

Inter-Lazio 3-0 le pagelle e il tabellino della partita . Inzaghi vs Sarri, ecco chi ha strappato il pass per la semi finale . La Final Four della ... ()

Una partita dove non c’è stata storia, con i nerazzurri che hanno vinto e dominato i biancocelesti conquistando la finale e vincendo per 3-0 Tropo ... ()

E la sera ecco l'occasione per vedere insiemee Lazio di. "Comunque sempre forza Lazio" , la didascalia inserita da Senad, l'uomo simbolo della Coppa Italia del 2013 vinta contro la ...21.51, semifinale:- Lazio 3 - 0 Sarà l'a sfidare il Napoli in finale, Lazio ko nella semifinale di Riad Partono fortissimo i nerazzurri. Diverse le occasioni,il gol arriva al 17': ...I top e flop e i voti ai protagonisti di Inter-Lazio, match valido per la semifinale della Supercoppa Italiana 2023/24. PROVEDEL 6: tre gol al passivo, ma non poteva fare molto altro. Sventa i ...I nerazzurri si impongono per 3-0 sulla Lazio al termine di una partita dominata senza alcun patema che ha preso un indirizzo chiaro già nel primo tempo. Decisamente opaca la prestazione dei ...