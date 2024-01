Superbonus 110% | proposta bipartisan per una proroga di due mesi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Unadi almeno dueper beneficiare della detrazione alsulle spese per i condomini che al 31 dicembre hanno effettuato lavori per almeno il 70%. Lo prevedono tre emendamenti identici al decretopresentati da Pd, FdI e Misto. La norma riguarda i condomini che hanno iniziato i lavori nel 2022 e che nel 2023 hanno potuto beneficiare dell’agevolazione piena: per chi «al 31...

C'è una proposta bipartisan per prorogare di almeno due mesi il% , introdotto dal governo Conte e mandato in soffitta dal governo Meloni. Partito democratico, Fratelli d'Italia e il gruppo misto hanno presentato tre emendamenti identici per ......due mesi per beneficiare della detrazione al% sulle spese per i condomini che al 31 dicembre hanno effettuato lavori per almeno il 70%. Lo prevedono tre emendamenti identici al decreto...Tre emendamenti al decreto superbonus prevedono una proroga di almeno due mesi per beneficiare della detrazione al 110% sulle spese per i condomini che hanno effettuato lavori per almeno il 70%.Tra gli emendamenti al decreto Salva-spese alla Camera spuntano diverse ipotesi che mettono d’accordo maggioranza e opposizione su una riapertura dei termini ...