Suicidi e aggressioni Le carceri di Napoli sono un inferno

...nemmeno una parola come non abbiamo ascoltato nemmeno una parola sulle quotidianedi ... Questa la realtà: nel 2023 isono stati 69 più 88 detenuti morti 'per altre cause'. Rispetto ......nemmeno una parola come non abbiamo ascoltato nemmeno una parola sulle quotidianedi ... nel 2023 isono stati 69 più 88 detenuti morti 'per altre cause'. Rispetto alla popolazione ...I precedenti spezzini più recenti. Il 13 aprile del 2022, un ragazzo di origine sudamericane, 24 anni, è morto nel carcere della Spezia, inalando il gas contenuto nella bombola da campeggio in uso per ...Il sottosegretario leghista Ostellari lancia un appello alla città di Verona: «Imprese, fatevi avanti: lo spazio c’è. Mutuare l’esperienza di Padova» ...