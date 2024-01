Su Rai1 il tv movie “La rosa dell’Istria” | con Pennacchi e Kicaj

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (askanews) – Sbarca su Rai Uno lunedì 5 febbraio in prima serata il tv“La”, una coproduzione Rai Fiction – Publispei – Venice Film, prodotto Verdiana Bixio, Alessandro Centenaro e Maximiliano Hernando Bruno, per la regia di Tiziana Aristarco (Mina Settembre, Un Medico in Famiglia). Il film tv, liberamente ispirato al romanzo “Chi ha paura dell’uomo nero?” di Graziella Fiorentin, edizioni Corbaccio, è ambientato nel 1943 e narra la tragedia straziante e disumana degli esuli italiani dai territorie della Dalmazia durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. La storia di Maddalena Braico (Gracjela) è un racconto di formazione ambientato in un contesto storico complesso che ha inizio subito dopo l’8 settembre del 1943. Dopo l’armistizio, ...