Stupri di gruppo a Caivano | 13enne conferma gli abusi nell’incidente probatorio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Hato glila più grande delle due ragazzine che, secondo gli inquirenti di Napoli, furono violentate in più occasione in una struttura fatiscente di(Napoli). In un ambiente protetto e confortevole la vittima ha ripercorso eto tutti i particolari del caso anche quando è stata sottoposta alle domande degli avvocati degli indagati durante il controesame. L’incidente, cadenzato da diverse pause, proseguirà con l’altra bambina lunedì prossimo. “È una questione molto delicata che vede coinvolti minori sia indagati che parti offese”, dice l’avvocato Manuele Palombi, legale dei due tutori delle bimbe, che sono gli avvocati Marco Buonocore e Maria Teresa De Nicolo. “Quindi – ha aggiunto – chiedo massima riservatezza e rispetto per l’intera vicenda processuale”. ...

