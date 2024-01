“Striscione politico contro Sarri” | è successo sugli spalti durante Napoli-Fiorentina – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Non si placano le proteste in Supercoppa.la partita di ieri sera traè comparso uno. Il destinatario? MaurizioL’Arabia ed il mondo del calcio. Questa è una delle cose a cui, da almeno un paio di anni a questa parte, ormai ci siamo abituati. L’Arabia Saudita è diventata la nuova Eldorado del calcio. Tanti sono i campioni che, a fine carriera, hanno deciso di emigrare nella terra degli emiri. Questo è uno dei paesi che è uno dei maggiori esportatori di petrolio al mondo ma, come è risaputo, l’oro nero dal valore inestimabile, non è una fonte rinnovabile e ben presto si esaurirà. Gli emiri hanno perciò deciso di puntare forte sul calcio, sport che fa muovere tanti soldi. Già con il Mondiale in Qatar del 2022, ...