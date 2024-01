STLA Large | pianale anche per Alfa Romeo da 800 cv e 800 km

Stellantis lancia la piattaforma, annunciata con prestazioni leader nel proprio segmento, tra cui la capacità della batteria ( 118 kWh) , l'efficienza di ricarica ( 4,5 kWh al minuto ) e l'accelerazione ( 0 - 100 km/h o ...Fatto sta che la nuova piattaforma Stellantispresentata oggi è la nuova base BEV nativa da cui nasceranno otto auto elettriche del Gruppo già in programma, ma una notizia che deve far ...Stellantis ha presentato Stla Large, la nuova piattaforma per modelli full electric altamente flessibile che costituisce la base per un'ampia gamma di vetture di prossima realizzazione nei segmenti D ...Dubai, 19 gen. - (Adnkronos) - Va all'attaccante del Manchester City Erling Haaland il primo di miglior giocatore del 2023 ai Globe Soccer Awards di Dubai. Il 23enne norvegese ha la meglio su tutti ...