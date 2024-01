Stipendio gennaio 2024 | cedolino pubblicato su NoiPA Per qualcuno “recupero di arretrati a credito” | cos’è

(Di venerdì 19 gennaio 2024)nell'area riservata diilrelativo alla mensilità diper docenti e ATA a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno. Malgrado fosche previsioni, la mensilità diè sempre la meno tassata e in assenza delle addizionali comunali e regionali e grazie aglidel taglio del cuneo fiscale dell'anno precedente, perla somma cresce di qualche decina di euro. L'articolo .

Docenti e personale ATA: chi si assenta per malattia Covid avrà la decurtazione della trattenuta Brunetta nelle prossime mensilità dello stipendio ... (orizzontescuola)

Stipendio gennaio per il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2024 . La data di accredito ... (orizzontescuola)

La lunga attesa dei supplenti brevi e saltuari sembra sia finita. Per adesso. Dal 18 gennaio sono previsti i pagamenti sul conto relativi agli ... (orizzontescuola)

La lunga attesa dei supplenti brevi e saltuari sembra sia finita. Per adesso. Dal 18 gennaio sono previsti i pagamenti sul conto relativi agli ... (orizzontescuola)

È stato un aumento a scatti ma dadi quest'anno la busta paga è (gonfia) a regime. Il 2024 si è aperto con il quasi raddoppio delloper il sindaco Beppe Sala rispetto al 2021, ora guadagnerà sempre 13.800 mila euro ...Nel testo definitivo del CCNL 2019/21 firmato da Aran e sindacati il 18si specifica cosa s'... Contratto scuola, firmato [TESTO in PDF] Aumentida 96 a 190 euro lordi, dai permessi ...L'azzurro in uscita dalla Juve, c'è l'intesa tra le parti. Chiudere dipende adesso dall'addio a Madrid di Depay e Correa ...Firmato il rinnovo del contratto della scuola: scattano stipendi più alti da oltre 100 euro al mese per 1,2 milioni di lavoratori.