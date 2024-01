Stellantis svela piattaforma bev Stla Large | 8 modelli entro 2026

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Milano, 19 gen. (askanews) –, laflessibile e globale per la produzione di veicoli elettrici e ibridi a combustione nei segmenti D ed E.sarà impiegata inizialmente in Usa e in Italia dai brand Dodge e Jeep, seguiti da altri marchi, tra cui Alfa Romeo, Chrysler e Maserati.lancerà 8sullailche copriranno un’intera gamma di veicoli, dalle berline ai crossover fino ai suv. In Italiasarà impiegata a Cassino per la produzione della nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2024 e di Alfa Romeo Giulia e di un nuovo ...

parla di 4,5 kWh al minuto . Come accennato all'inizio, STLA Large sarà offerta anche in versioni in grado di ospitare motorizzazioni ibride ed endotermiche, senza compromettere le sue ...Il piano è a pieno sostegno degli obiettivi di emissioni nette di carbonio zero fissati dadurante il piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030. Un nuovo tassello per la mobilità ...Al Motor Show di Tokyo in questi giorni sono stati svelati molti concetti e modelli di produzione davvero entusiasmanti ma una delle creazioni più ...Svelata la nuova piattaforma STLA Large, architettura per veicoli elettrici del gruppo Stellantis che ospiterà la prossima generazione di modelli di segmento D ed E del gruppo guidato da Carlos ...