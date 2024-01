Stellantis | piattaforma Stla Large a Cassino per Alfa Romeo e Maserati

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) TORINO (ITALPRESS) – Era uno degli annunci più attesi per gli impianti italiani di, ovvero se ladel gruppodedicata ai segmenti D ed E, coinvolgerà le nostre fabbriche. E Carlos Tavares ha detto di sì parlando con la stampa di tutto il mondo: “Debutterà in Nord America prima, e poi sui nuovo modelliin Italia”. L’annuncio per ora, in maniera ufficiale, coinvolge soloma inevitabilmente nel medio termine altri impianti italiani saranno coinvolti. Questo perchè la nuovaè lanativa per veicoli elettrici con lunghezza compresa 4.764 e 5.126 millimetri e passo tra 2.870-3.075 millimetri. Sono già otto i modelli, di ...