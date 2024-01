Spionaggio | caso Biot | ex ufficiale condannato a 20 anni

Una delle squadre più prestigiose degli Stati Uniti è accusata di aver decifrato in modo illegittimo i segnali in codice delle avversarie (ilpost)

... la pubblica accusa, contesta a Biot le accuse di, rivelazione di notizie che per la ... In quel, la pubblica accusa, aveva sollecitato la pena dell'ergastolo. "Walter Biot è determinato. ...... la pubblica accusa, contesta a Biot le accuse di, rivelazione di notizie che per la ... In quel, la pubblica accusa, aveva sollecitato la pena dell'ergastolo. Ora Biot è a processo ...La corte d'Assise di Roma ha condannato alla pena di 20 anni di reclusione l'ex ufficiale della Marina Militare e capitano di fregata, Walter Biot, accusato di aver venduto a un funzionario del govern ...L'ex ufficiale di Marina Walter Biot è stato condannato dalla Corte d'Assise di Roma a 20 anni di carcere per spionaggio.