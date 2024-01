Spionaggio | Biot condannato a 20 anni per aver venduto segreti ai russi

l’ufficiale della Marina militare fu arrestato a marzo 2021 per aver ceduto dei documenti riservati a un agente della Federazione Russa in Italia, ... (ilcorrieredellacitta)

L'ufficiale della Marina militare italiana Walterè stato condannato a 20 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma: è stato considerato colpevole di, rivelazione di segreto di Stato e corruzione per aver cercato di fornire ...Nel processo - che si è celebrato a porte chiuse - , la pubblica accusa , contesta ale accuse di, rivelazione di notizie che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete e ...I giudici della Corte di Assise di Roma hanno condannato a 20 anni di carcere Walter Biot, il capitano di fregata arrestato dai carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 con l'accusa di spionaggio per aver ...Walter Biot condannato a 20 anni. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Roma: l'ufficiale di Marina era stato arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della Capitale ...