Spese sanitarie | aumentano i controlli | dati trasmessi al Sistema TS nelle mani del Fisco per otto anni

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Questi gli aspetti evidenziati nel parere con il quale il Garante per la privacy approva gli schemi di decreto del MEF, per i quali è ora atteso il passaggio in Gazzetta Ufficiale ai fini dell'...

, controlli più attenti del Fisco . Sono due i decreti predisposti dal Ministero dell'Economia ai fini della definizione delle modalità di utilizzo dei dati fiscali contenuti in fatture ...La legge prevede inoltre che le Regioni e le Aziendelocali adottino iniziative per ... Alla Regione sono inoltre riconosciuti, dal ministero, 500 mila euro come ristoro delleche ...Dopo l’approvazione della legge 10/22, la Regione e l’Università di Bologna si preparano a lanciare una campagna di comunicazione su questa tipologia di donazione. Il ministero della Salute ha designa ...“I problemi li conosciamo bene, li stiamo affrontando e, ne sono convinto, li risolveremo”, ha detto l'assessore. Tra le azioni da mettere in campo, la prevenzione primaria e secondaria; la cura, riab ...