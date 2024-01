Spagna | i forti aumenti del salario minimo non hanno frenato l’aumento dell’occupazione E ora si studia la riduzione degli orari di lavoro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “È scesa la precarietà e sono aumentati i salari, quindi sia nel turismo sia in molti altri settori si sta verificando quel circolo virtuoso che permette di generare prosperità economica e contributo al Pil insieme all’ampliamento dei diritti dei lavoratori e miglior formazione”, ha detto Jordi Hereu, ministro spagnolo del Turismo, commentando una serie di dati positivi per il comparto, tornato ai livelli pre Covid con 80 milioni di turisti e “oltre 132.000” posti diin più a dicembre rispetto allo stesso mese dell’anno prima (+5,4%), con quasi 2,6 milioni di lavoratori, record assoluto nella serie storica del settore. Un risultato che il governo lega anche all’introduzione del: da quando Pedro Sánchez è alla presidenza, ilMínimo Interprofesional (Sim) è aumentato del 54%, dai 736 euro ...

