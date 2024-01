Spaccio di droga davanti ai minori | Brindisi choc | chi finisce in arresto

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Cinque arresti sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni (), nell'ambito dell'inchiesta sullodia Ceglie Messapica (). Complessivamente sono 14 gli indagati. L'attività investigativa ha avuto inizio nel maggio 2022, quando i carabinieri hanno eseguito un controllo hanno nell'abitazione di tre degli indagati, fratelli tra loro. "L'abitazione è stata individuata come base logistica per la custodia, nelle sue immediate vicinanze, di piccoli quantitativi di, in modo tale da consentire il quotidiano approvvigionamento da parte dei consumatori finali", spiega la procura diin una nota. Tra maggio e agosto 2022, i controlli hanno consentito di registrare la presenza di circa 70 acquirenti. Secondo l'accusa, ...

