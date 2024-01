Sophie Codegoni | il cambio look è totale | capelli rosa e frangia «Pensavo mi conosceste | invece»

... grazie alla complicità del piccolo Gabriele , come racconta Clizia Incorvaia ai giornalisti di Casa Chi - Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna - e alla sua conduttrice,: L'ex ...L'influencer ed ex gieffina si è lasciata andare a un commento a cuore aperto sulla maternità rivelando che, per lei, essere mamma non vuol dire rinunciare a se stessa e al proprio tempo ...In un'intervista, l'ex concorrente del Gf Vip Clizia Incorvaia si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulle nozze con Paolo Ciavarro.L'ex concorrente del GFVip, Clizia Incorvaia, è stata ospite a Casa Chi dove ha raccontato alcuni dettagli sulle nozze con Paolo Ciavarro!