Solinas ritira la candidatura alle regionali in Sardegna | il Psd' Az resta nel centrodestra

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il presidente uscente Christianhato la suaalla guida della Regionee il suo partito, il Psd'Az, ha confermato l'accordo programmatico col. E' quanto si legge nel documento approvato stasera a Oristano dal Consiglio nazionale del partito in seguito agli sviluppi dell’inchiesta che vede il governatore sardo indagato per corruzione.

leggi anche Sardegna,: sequestro di beni e immobili per circa 350mila euro Truzzu candidato per il centrodestra unito Con il passo indietro di, e questa mattina anche dell'ex ...Il Psd'Az rientra nella coalizione di centrodestra Christianla sua ricandidatura alla guida della Regione Sardegna e il Psd'Az rientra nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre tre ore di riunione il Consiglio nazionale del partito dei ...ma la costruzione della felicità del popolo sardo - si legge nel documento - il segretario nazionale Christian Solinas al fine di favorire l'unità e la continuità della formula politica di governo del ...Christian Solinas ha ritirato la sua candidatura alle regionali della Sardegna in seguito agli sviluppi delle inchieste della Procura di Cagliari sulla compravendita di una proprietà dello stesso ...