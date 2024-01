Snowboard | nel primo slopestyle della stagione a Laax Ian Matteoli vola in finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Prima gara dell’anno per lonella Coppa del Mondo di: appuntamento in quel di, in Svizzera, dove oggi sono andate in scena le semifinali con un italiano protagonista. Ian, infatti, ha agguantato l’accesso allacon la sua settima posizione. Prima run ottima per l’azzurro dal punteggio di 75.06 che è bastata per agguantare il pass per l’ultimo atto. Al comando troviamo il canadese Liam Brearley, classe 2003, con una seconda run super da 85.53. Alle sue spalle il teutonico Noah Vicktor con 82.00 e lo statunitense Redmond Gerard con 81.58. Appuntamento a domani con laa 12,potrebbe provare a giocare il colpo a sorpresa sognando ilpodiocarriera nella specialità. Foto: ...