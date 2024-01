Smemoranda | l' iconica agenda italiana dichiara fallimento | nessun acquirente all' asta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La, l'che ha segnato un'epoca, annuncia il suo. L'per il salvataggio del marchio si è conclusa senza alcun, segnando un momento amaro per un simbolo culturale che va oltre il semplice uso come strumento di organizzazione. Nata nel 1979,è diventata un rifugio di memorie ed emozioni personali, non solo per gli studenti, ma per un'intera generazione....

Laè fallita. Deserta l'asta per rilevare il marchio. Per ora si dice addio all'agendain Italia. Nata nel 1979, l'agenda non era solo un semplice strumento di organizzazione: era un ...La storia di, un'agendain Italia, merita un'analisi approfondita. Nata nel 1979, l'agenda non era solo un semplice strumento di organizzazione: era un simbolo culturale, un rifugio di memorie ...Milano, in città si vedono materassi firmati Mahmood. Fan impazziti, il motivo dell'iniziativa è speciale: cosa vogliono dire.La Smemoranda , l'agenda che ha segnato un'epoca, annuncia il suo fallimento . L'asta per il salvataggio del marchio si è conclusa senza alcun acquirente, ...