Smartwatch e IA contro le cattive posture sul lavoro | la ricerca

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Alzi la mano chi, restando seduto tante ore alla scrivania, non assume una posizione scorretta nel corso della giornata lavorativa: la conseguenza diretta è il sovraccarico di nervi e fasce muscolari, oltre che dello scheletro, situazione che spesso cagiona dolori e mal di schiena. A questo proposito, un rivoluzionario sistema basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato e testato dall’Università di Pisa, si propone di correggere in tempo reale leassunte dai lavoratori durante le attività lavorative, sfruttando i dati provenienti dae sensori LiDAR. Coordinata daltore Francesco Pistolesi del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, laè stata recentemente pubblicata sulla rinomata rivista Computers in Industry. Vediamo come. Uno ...