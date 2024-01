Skicross | Deromedis chiude in testa le qualifiche valide per la gara-2 di Nakiska

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Segnali incoraggianti da Simone. Dopo l’undicesima piazza raccolta ieri l’azzurro ha registrato il miglior tempo nella seconda qualificazione di, località canadese che ospita questo fine settimana la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di. Sembra dare risposte convincenti il Campione del Mondo in carica che, dopo un primo settore un po’ contratto, ha tolto le sterzature volando nel secondo intermedio e mantenendo i ritmi alti nel terzo, segnando il tempo di 1:00:24. Non lontano il francese Terence Tchiknavorian, il quale ha rimediato un gap di +0.03 rispetto aprecedendo lo svizzero Alex Fiva, terzo con +0.05. In ritmo anche Federico Tomasoni, il quale ha ottenuto come ieri la ventesima posizione con +0.89. Dentro anche Domiik Zuech, qualificatosi per il rotto della cuffia ...