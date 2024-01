Sinner schiacciasassi | agli Australian Open non ce n’è per nessuno

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 19 gennaio 2024) In una straordinaria dimostrazione di talento e dominio, il tennista italiano Jannikha raggiunto gli ottavi di finale degli, sconfiggendo Sebastian Báez in un incontro che ha entusiasmato i fan del tennis in tutto il mondo. Sul prestigioso campo della Margaret Court Arena di Melbourne,, numero 4 del ranking ATP, ha mostrato una forma eccezionale, liquidando l’argentino Báez, numero 29 nella classifica mondiale, con un perentorio 3-0. La partita, durata 1 ora e 52 minuti, ha vistoprendere il comando fin dall’inizio. La sua prestazione è stata un mix di potenza e precisione, chiudendo il match con un impressionante 6-0, 6-1, 6-3. La sua abilità nel dominare gli scambi da fondocampo e un gioco a rete sempre più affinato, con 18 punti vinti su 25, hanno lasciato ...