Sinner mostruoso | vola agli ottavi Cos' è cambiato | l' Italtennis sogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) UnJanniksi sbarazza di Sebastian Baez edegli Australian Open, la sua undicesima volta in uno dei 4 tornei del Grande Slam: è record italiano. A Melbourne l'azzurro numero 4 del ranking mondiale travolge l'argentino (numero 29 in classifica Atp) lasciandogli letteralmente le briciole: tre set a zero, con un punteggio 6-0, 6-1, 6-3 che la dice lunga su quanto la partita sia stata senza storia: Jannik ci ha messo appena 29 minuti per prendersi il primo set, tre minuti in più il secondo. Appena più combattuto il terzo, concluso comunque in 51 minuti. Per il fenomeno di San Candido poco più di un utile allenamento in vista delle sfide decisive.l'altoatesino affronterà il russo Karen Khachanov (numero 15 al mondo), che ha ...