Sinner attende Khachanov | “Il livello sale | sarà difficile Giocare sempre alle 12 00 non mi dispiace”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Una prestazione di altissimo. Jannikpuò ritenersi soddisfatto di quanto ha fatto nel terzo turno degli Australian Open 2024. La nettissima affermazione contro l’argentino Sebastian Baez, per 6-0 6-1 6-3, ha posto l’accento sul momento di forma dell’altoatesino (n.4 del mondo), qualificatosi con estrema facilità agli ottavi di finale dello Slam a Melbourne. Una partita che è stata molto diversa da quella del Masters1000 di Shanghai con il sudamericano come avversario: “Oggi si è giocato nelle condizioni che preferisco, non c’era vento, non c’era sole e sentivo molto bene la palla. Sono soddisfatto di questo match, ho fattole scelte giuste e quando contava ho servito molto bene. I punti chiave li ho gestiti bene e ho provato ad andare un po’ più a rete. Sapevo che dovevo farlo, ieri sera ho rivisto la partita di ...

