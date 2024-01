Sinner agli ottavi dell’Australian Open | Baez battuto al terzo turno

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Jannikdi finale dell'Australian2024, primo torneo stagionale dello Slam. L'azzurro 22enne, numero 4 del mondo e del tabellone, neldel singolare maschile supera l'argentino Sebastian, testa di serie numero 26, per 6-0, 6-1, 6-3 in 1h52'.archivia la pratica con 6 ace e il 64% di prime palle, senza aver bisogno di un rendimento sopra le righe (33 vincenti e 27 errori gratuiti). L'altoatesino concede 4 palle break ma non cede mai la battuta: fila tutto liscio in meno di 2 ore di gioco.approdadi finale di uno Slam per l'undicesima volta in carriera staccando Matteo Berrettini (10 ...