Sinner agli ottavi dell’Australian Open | Baez battuto al terzo turno

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L'azzurro travolge l'argentino in 3 set Jannikdi finale dell'Australian2024, primo torneo stagionale dello Slam. L'azzurro 22enne, numero 4 del mondo e del tabellone, neldel singolare maschile supera l'argentino Sebastian, testa di serie numero 26, per 6-0, 6-1, 6-3 in 1h52'.archivia la pratica con

Jannik Sinner prosegue in maniera convincente il proprio cammino agli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica che va in scena sul ... (oasport)

Jannik Sinner prosegue in maniera convincente il proprio cammino agli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica che va in scena sul ... (oasport)

...venerdì gli ultimi due azzurri rimasti in gara nel tabellone maschile cercheranno di approdare... Quello che si salva da questo parterre di tennisti sofferenti è uno dei nostri, Jannik, ...- S. Baez: 02:00 (orario italiano), Margaret Court Arena Cobolli - de Minaur . Match ... I due si sono sfidati in due occasioni l'anno scorsoInternazionali d'Italia e al Master 1000 di ...AUSTRALIAN OPEN - Un'altra grande prestazione per il numero 4 del mondo, che regola Sebastian Baez in tre comodi parziali e torna agli ottavi di finale.Jannik Sinner, con una performance che risulta essere tra le più impressionanti a livello Slam della sua carriera, si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Terza volta consecu ...