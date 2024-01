Sinner agli ottavi degli Australian Open | travolto Baez

(Di venerdì 19 gennaio 2024) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Prosegue la marcia di Jannik, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il tennista altoatesino, quarta testa di serie, lascia solo quattro giochi all’argentino Sebastian, numero 26 del tabellone: 6-0 6-1 6-3 sulla Margaret Court Arena per l’azzurro, che scavalla oltre la seconda settimana per la nona volta negli ultimi 10 Major.affronterà Karen Khachanov, 15esimo favorito del seeding e semifinalista un anno fa, che ha sconfitto il ceco Tomas Machac 6-4 7-6(4) 4-6 7-6(5). L’azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. “Sono soddisfatto di questo match, ho fatto sempre le scelte giuste e quando contava ho servito molto bene. I punti chiave li ho gestiti bene e ho ...

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Prosegue la marcia di Jannik Sinner agli Australian Open , primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento ... (iltempo)

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue la marcia di JannikAustralian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il tennista altoatesino, quarta testa di serie, lascia solo quattro giochi all'argentino ...Il vincente avràottavio Baez 03.33 : Baez annulla un altro break point e resta avanti, 2 - 1. Iniziano gli incontri di Fritz (contro Marozsan) e Tsitsipas 03.23 : Baez cancella una ...Jannik Sinner vola agli ottavi degli Australian Open di Melbourne. L'azzurro (numero 4 del ranking mondiale) ha travolto l'argentino Sebastian Baez (29), sconfiggendolo in tre set con ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue la marcia di Jannik Sinner agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il tennista altoatesino, quarta testa di s ...