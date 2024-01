Sinner agli ottavi degli Australian Open | travolto Baez

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Prova di forza dell'azzurro che se la vedrà ora contro Khachanov MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue la marcia di Jannik, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il tennista altoatesino, quarta testa di serie, lascia solo quattro giochi al

Un mostruoso Jannik Sinner si sbarazza di Sebastian Baez e vola agli ottavi degli Australian Open, la sua undicesima volta in uno dei 4 tornei del ... (liberoquotidiano)

Jannik Sinner prosegue senza alcun intoppo il suo percorso agli Australian , qualificandosi per gli ottavi di finale grazie a un netto successo ai ... (sportface)

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Prosegue la marcia di Jannik Sinner agli Australian Open , primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento ... (iltempo)

Jannik Sinner affronterà Karen Khachanov agli ottavi di finale degli Australian Open 2024. L’appuntamento è per domenica 21 gennaio, ma l’orario ... (oasport)

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue la marcia di JannikAustralian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il tennista altoatesino, quarta testa di serie, lascia solo quattro giochi all'argentino ...Il vincente avràottavio Baez 03.33 : Baez annulla un altro break point e resta avanti, 2 - 1. Iniziano gli incontri di Fritz (contro Marozsan) e Tsitsipas 03.23 : Baez cancella una ...Prova di forza dell'azzurro che se la vedrà ora contro Khachanov MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Prosegue la marcia di Jannik Sinner ...Il greco, dopo le difficoltà vissute con Thompson, domina contro Van Assche e lo batte agevolmente in tre set: ora lo statunitense, che ha rimontato ...